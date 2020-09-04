ممثلة الأمم المتحدة توجه رسالة للرئيس السيسي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أكدت ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، أن أمن مصر القومي مرتبط بالأمن القومي في ليبيا، لافتة إلى أن ليبيا غارقة في الأسلحة ولا تحتاج لمرتزقة على أرضها.

وأضافت "ويليامز"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا لصياغة مستقبلهم السياسي، متابعة: "علينا أن نتحرك بأسرع ما يمكن للوصول لتسوية سياسية للأزمة الليبية".

وأشارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، إلى أن استمرار وصول الأسلحة لليبيا فيه خرق واضح لقرارات مجلس الأمن.


وقالت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، إن مصر تساند ليبيا بحكم العلاقات التاريخية للبلدين، لافتًا إلى أن مصر تقدم الدعم لليبيا وتلعب دورًا كبيرًا في القضية الليبية، لافتة إلى أنهم عقدوا اجتماعين اقتصاديين أحدهم في القاهر لحل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن مصر تؤدي دورًا إيجابيًا ومثمرًا في القضية الليبية.

وذكرت أن الأمم المتحدة تحاول دعم المجالس المحلية المنتخبة، لافتًا إلى أن الفساد متغلغل في كل المؤسسات في ليبيا بصورة غير عادية، متابعة: "نتمنى وقف توريد السلاح إلى ليبيا، لأن هذا من مصلحة الليبين"، مؤكدة أن استمرار الأزمة الليبية هو تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأضافت "ويليامز"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على المجتمع الدولي التعامل مع الأزمة الليبية بجدية أكبر، معلقة: "التقدم الذي أحرزناه في المفاوضات الخاصة بليبيا لم يكن ليتحقق دون مصر".

وأشارت إلى أن 130 ألف نسمة في سرت معرضون للخطر حال دخول المدينة في صراع، وأن الليبيون يتطلعون إلى مساعدة مصر يقون في شركائهم الإقليميين، متابعة: "نتحرك بسرعة لدعم كل الأطراف على طاولة المفاوضات".

وذكرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، أن فيروس كورونا يزيد من معاناة الليبين، موجهة رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "أشكر الرئيس السيسي وكل المسئولين على الدعم الذي وجدته منهم".

أخبار تهمك

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد انضمامه رسمياً.. كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد مع انضمام دي بيك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعتين

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ يوم

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ 5 دقائق

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

08:30 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

10:21 ص

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب