ممثلة الأمم المتحدة توجه رسالة للرئيس السيسي

أكدت ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، أن أمن مصر القومي مرتبط بالأمن القومي في ليبيا، لافتة إلى أن ليبيا غارقة في الأسلحة ولا تحتاج لمرتزقة على أرضها.





وأضافت "ويليامز"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا لصياغة مستقبلهم السياسي، متابعة: "علينا أن نتحرك بأسرع ما يمكن للوصول لتسوية سياسية للأزمة الليبية".





وأشارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، إلى أن استمرار وصول الأسلحة لليبيا فيه خرق واضح لقرارات مجلس الأمن.









وقالت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، إن مصر تساند ليبيا بحكم العلاقات التاريخية للبلدين، لافتًا إلى أن مصر تقدم الدعم لليبيا وتلعب دورًا كبيرًا في القضية الليبية، لافتة إلى أنهم عقدوا اجتماعين اقتصاديين أحدهم في القاهر لحل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن مصر تؤدي دورًا إيجابيًا ومثمرًا في القضية الليبية.





وذكرت أن الأمم المتحدة تحاول دعم المجالس المحلية المنتخبة، لافتًا إلى أن الفساد متغلغل في كل المؤسسات في ليبيا بصورة غير عادية، متابعة: "نتمنى وقف توريد السلاح إلى ليبيا، لأن هذا من مصلحة الليبين"، مؤكدة أن استمرار الأزمة الليبية هو تهديد للأمن والسلم الدوليين.





وأضافت "ويليامز"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على المجتمع الدولي التعامل مع الأزمة الليبية بجدية أكبر، معلقة: "التقدم الذي أحرزناه في المفاوضات الخاصة بليبيا لم يكن ليتحقق دون مصر".





وأشارت إلى أن 130 ألف نسمة في سرت معرضون للخطر حال دخول المدينة في صراع، وأن الليبيون يتطلعون إلى مساعدة مصر يقون في شركائهم الإقليميين، متابعة: "نتحرك بسرعة لدعم كل الأطراف على طاولة المفاوضات".



