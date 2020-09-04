سابين نحاس تعرب عن فخرها بأداء ابنتها إلسا وشقيقتها سيرين عبد النور في "دانتيل"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:52 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعربت ملكة الجمال السابقة ​سابين نحاس​ عن سعادتها وفخرها بابنتها ​إلسا ماريا والتي شاركت في مسلسل دانتيل​ من بطولة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بدور ميرنا.

كما أشادت سابين بتميز شقيقتها سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستغرام وظهرت في الصور وهي تحتضن إلسا وكذلك صورة مركبة لابنتها من دورها في المسلسل وصور أخرى لسيرين مع الممثل السوري ​محمود نصر​، ومقاطع فيديو تظهر المخرج وهو يبدي رأيه بأداء إلسا.

وعلقت على المنشور كاتبة :"أختي وأبنتي حبيبات قلبي ونور حياتي بدور ميرنا في مسلسل دانتيل . في فيديو بيظهر المخرج فرحان بأداء إلسا وسيرين عم تصوره تتفرجيني كيف مبسوط ... انا كثير فخورة فيكن".

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