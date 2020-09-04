إصابة الممثل العالمي روبرت باتنسون بطل "ذا باتمان" بفيروس كورونا





كشفت أنباء صحفية عن إصابة، الممثل العالمي روبرت باتنسون بفيروس "كورونا" المستجد.





وأفادت مجلتي "فانيتي فير" و"هوليوود ريبورتر" الأمريكيتان، ونقلت المجلتان عن مصادر لم تسمها أن الشخص الذي جاءت نتيجته "إيجابية" هو باتنسون نجم الفيلم.



