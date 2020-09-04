بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعباً قبل مواجهة وادي دجلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements


ضربت الغيابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام وادي دجلة، والمقرر إقامتها غدا الجمعة الموافق 4 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز..ط

ومن المقرر أن يغيب 11 لاعبا من العناصر الأساسية للفريق الأحمر، حيث تنوعت أسباب الغياب بين إصابات وإيقافات وإنتهاء تعاقد.

وسيفتقد الأهلي لخدمات كلا من؛ عمرو السولية بسبب معاناته من إصابة في العضلة الأمامية، وحسين الشحات بسبب خضوعه لعملية الفتاق، وكريم نيدفيد بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، ومحمد محمود ومحمود متولي، بسبب تعرضهم لقطع في الرباط الصليبي، وسعد سمير بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

كما سيغيب اليو ديانج عن مباراة الغد؛ بسبب تأخر عودته إلى مصر بعدما سافر إلى بلده مالي لتجديد جواز سفره، إلى جانب استمرار غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك، والتي أقيمت في دولة الإمارات.

ويستمر غياب ثلاثة من أبرز لاعبي القلعة الحمراء؛ وهم رمضان صبحي وحسام عاشور وشريف إكرامي؛  وذلك بعد إنهاء التعاقد معهما و توجيه الشكر لهما.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، ويفصله 14 نقطة الزمالك صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد وادي دجلة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ حوالي 4 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ 42 دقيقة

شعبة الذهب تزف خبرا سارا عن الأسعار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

منذ أقل من نصف ساعة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 145 حالة جديدة بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعة و 27 دقيقة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

11:31 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب