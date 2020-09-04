شاهد.. ممثلة الأمم المتحدة: الليبيون يتطلعون لمساعدة مصر

قالت ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة: "نتمنى وقف توريد السلاح إلى ليبيا، لأن هذا من مصلحة الليبيين"، مؤكدة أن استمرار الأزمة الليبية هو تهديد للأمن والسلم الدوليين.



وأضافت "ويليامز"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على المجتمع الدولي التعامل مع الأزمة الليبية بجدية أكبر، معلقة: "التقدم الذي أحرزناه في المفاوضات الخاصة بليبيا لم يكن ليتحقق دون مصر".



وأشارت إلى أن 130 ألف نسمة في سرت معرضون للخطر حال دخول المدينة في صراع، وأن الليبيون يتطلعون إلى مساعدة مصر ويثقون في شركائهم الإقليميين، متابعة: "نتحرك بسرعة لدعم كل الأطراف على طاولة المفاوضات".



وذكرت أن فيروس كورونا يزيد من معاناة الليبيين، موجهة الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكل المسئولين على الدعم الذي وجدته منهم.



وفي وقت سابق، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام مصر والمفوضية الأوروبية، حيث تتواصل مصر بشكل كثيف مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد الحل المناسب للأزمة الليبية.



وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون في إطار خدمة الشعب الليبي، واستعادة استقراره، وأعفاؤه من المخاطر المرتقبة من انتشار المرتزقة على أراضيه.



وأضاف أن رؤية مصر لم تتغير طوال الفترة الماضية تجاه الأزمة الليبية، حيث ليس هناك إلا الحل السلمي، والاتفاق الليبي الليبي، منوها بأن وقف الأعمال العسكرية في ليبيا تحقق من خلال الموقف الذي اتخذته مصر وما أعلنه الرئيس السيسي في 20 يونيو بوجود خط لا يتم تجاوزه وهو "سرت الجفرة".



نشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في قصر التحرير بالقاهرة.

