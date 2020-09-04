رسمياً.. تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب ديربي المغرب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن موعد جديد لمباراة ديربي العاصمة بين الرجاء والوداد، في إطار منافسات الدوري المغربي لكرة القدم. 

وحدد الاتحاد في بيان رسمي أن المباريات المؤجلة ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، بمباراتين، بين رجاء بني ملال والدفاع الجديدي، ثم اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة، على أن يكون موعد الديربي البيضاوي، بين الوداد والرجاء يوم 24 من الشهر الجاري.

وبتحديد هذا الموعد لمباراة الديربي المغربي، يسدل الستار على الجدل بإمكانية تأجيل مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تم تحديدها سابقا يوم 25 ، 26 سبتمبر وتشير التقارير الصحفية إلى أن التأجيل من المحتمل أن يصل لمنتصف اكتوبر القادم في ظل مشاركة الفريقين في هذا الدور للبطولة الإفريقية.

ويصتطدم الأهلي المصري مع الوداد المغربي في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء في نصف النهائي الآخريوم 25 من الشهر ذاته.

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