عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد يتبادلان عبارات المحبة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


شارك الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ جمهوره عبر تويتر، صورة تجمعه بالفنان راشد الماجد​ وعلق عليها برسالة محبة تقدير ومحبة.

وعلق عبد المجيد بعبارات الألفة والمودة قائلا"أنا والحب وراشد"، ليعود الأخير فيعلق عليها قائلاً :"وانت الحب يا بوعبدالله. عشرة عمر وسنين، تكفي توسط لي عند الشاعر تركي ابغى اغنية حلوة زي ماكان هذا الحب".

وعبّر العديد من المتابعين عن سعادتهم وحماسهم لهذه المحبة التي تجمع الفنانين الصديقين وانتظارهم لجديد راشد الماجد أيضاً.

وكان عبد المجيد عبد الله أطلق أغنية جديدة مؤخراً بعنوان :"ما كان هذا حب" التي حققت نجاحاً كبيراً، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، ويقول مطلع الأغنية: «أجل ما كان هذا حب.. أجل كله تهيالي.. أجل كل الحقيقة كذب قصة عشتها لحالي».

أما راشد الماجد فقد انتهى من تشجيل أغلب أغنيات ألبومه الجديد وكانت آخر أغنية طرحها هي "سلامتك" من كلمات أنور المشيري، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، ومكس وماستر جاسم محمد.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 8 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل اجتماع رئيس برشلونة مع والد ميسي.. تعرف على القرارات

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق: كهربا أقحم نفسه فى الأزمات بانتقاله للأهلي

منذ نصف ساعة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعباً قبل مواجهة وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

منذ أقل من ساعتين

منافسا الأهلي والزمالك.. الاتحاد المغربي يحدد موعد مباراة الرجاء والوداد

منذ أقل من ساعتين

سولشاير يحدد الراحلين عن مانشيستر يونايتد

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعباً قبل مواجهة وادي دجلة

01:20 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب