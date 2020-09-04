شاهد.. "الأمم المتحدة": مصر تؤدي دورًا إيجابيًا ومثمرًا في القضية الليبية

قالت ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، إن مصر تساند ليبيا بحكم العلاقات التاريخية للبلدين، لافتًا إلى أن مصر تقدم الدعم لليبيا وتلعب دورًا كبيرًا في القضية الليبية.



وأضافت "ويليامز"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم عقدوا اجتماعين اقتصاديين أحدهم في القاهر لحل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن مصر تؤدي دورًا إيجابيًا ومثمرًا في القضية الليبية.



وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تحاول دعم المجالس المحلية المنتخبة، لافتًا إلى أن الفساد متغلغل في كل المؤسسات في ليبيا بصورة غير عادية.



وفي وقت سابق، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام مصر والمفوضية الأوروبية، حيث تتواصل مصر بشكل كثيف مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد الحل المناسب للأزمة الليبية.



وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون في إطار خدمة الشعب الليبي، واستعادة استقراره، واعفائه من المخاطر المرتقبة من انتشار المرتزقة على أراضيه.





وأضاف أن رؤية مصر لم تتغير طوال الفترة الماضية تجاه الأزمة الليبية، حيث ليس هناك إلا الحل السلمي، والاتفاق الليبي الليبي، منوها بأن وقف الأعمال العسكرية في ليبيا تحقق من خلال الموقف الذي اتخذته مصر وما أعلنه الرئيس السيسي في 20 يونيو بوجود خط لا يتم تجاوزه وهو "سرت الجفرة".



نشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكري، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في قصر التحرير بالقاهرة.

