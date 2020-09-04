شاهد.. "الأمم المتحدة": أمن مصر القومي مرتبط بليبيا

قالت ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، إن أمن مصر القومي مرتبط بالأمن القومي في ليبيا، لافتة إلى أن ليبيا غارقة في الأسلحة ولا تحتاج لمرتزقة على أرضها.



وأضافت "ويليامز"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا لصياغة مستقبلهم السياسي، متابعة: "علينا أن نتحرك بأسرع ما يمكن للوصول لتسوية سياسية للأزمة الليبية".



وأشارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، إلى أن استمرار وصول الأسلحة لليبيا فيه خرق واضح لقرارات مجلس الأمن.

وفي وقت سابق، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام مصر والمفوضية الأوروبية، حيث تتواصل مصر بشكل كثيف مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد الحل المناسب للأزمة الليبية.



وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون في إطار خدمة الشعب الليبي، واستعادة استقراره، واعفائه من المخاطر المرتقبة من انتشار المرتزقة على أراضيه.





وأضاف أن رؤية مصر لم تتغير طوال الفترة الماضية تجاه الأزمة الليبية، حيث ليس هناك إلا الحل السلمي، والاتفاق الليبي الليبي، منوها بأن وقف الأعمال العسكرية في ليبيا تحقق من خلال الموقف الذي اتخذته مصر وما أعلنه الرئيس السيسي في 20 يونيو بوجود خط لا يتم تجاوزه وهو "سرت الجفرة".



نشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فى قصر التحرير بالقاهرة.

