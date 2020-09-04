في أحدث جلسة تصوير.. الجمهور يشبه بسمة بوسيل بالمغنية العالمية ريهانا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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خضعت زوجة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا قصير بأكمام طويلة باللون الأبيض والأسود وبوت طويل باللون الأسود وقبعة ونضارة شمس وكان شعرها طويل منسدلًا.

وشاركت بسمة، جمهورها بصورة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت بوسيل، على الصورة قائلة: "العواصف تجعل الاشجار تأخذ جذورها أعمق".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور زوجة تامر حسني، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"لحظة بسمة والله فكرتك النجمة ريهانا" وأضاف آخر"إطلالتك شبه ريهانا قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فديت صورة وستايل يا وردتي".

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