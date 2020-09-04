"حق أمل لو مجاش هتزعل".. عبد الله أشرف يشعل السوشيال ميديا بعد ظهوره أمام حنان مطاوع في "أمل حياتي" (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
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ظهر الفنان الشاب عبد الله أشرف، في مسلسل "أمل حياتي" أمام الفنانة حنان مطاوع، حيث جسد شخصية "عمر" شقيق "أمل" التي تجسدها مطاوع.

وعبر عبد الله اشرف، عن سعادته بردود افعال الجمهور قائلا: "اللي فرحني أن الجمهور مصدق ومتعاطف جدا مع المسلسل لدرجة أنهم كانوا بيبعتولي رسايل تهديد "حق أمل لو مجاش هتزعل".


وأضاف "اشرف" أن الدليل على رسايل العديدة التي وصلته هو دليل على نجاحه في تقديم شخصية "عمر" والصدى الكبير الذي حققه مسلسل "أمل حياتي".

وعن العلاقة بينه وبين الفنانة الكبيرة حنان مطاوع، عبر عبدالله عن سعادته بالوقوف لأول مره إمام فنانة عظمية قائلا: "أستاذة حنان شخصية عظيمة على كل المستويات الفنية والإنسانية وساعدتني كتير في التصوير وكانت دايما ماتقدم لي النصائح".

وأضاف "اشرف" قائلا: "هي شخصية تتعامل دائما بطبيعتها وكانت عاملة روح في اللوكيشن حلوة جدا بين كل أفراد العمل وأنا فخور اني اول حاجه اعملها تبقا أمام استاذة عظيمة بالشكل ده وإنسانة أعظم".

وتعددت أراء الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بين إعجابهم بظهوره وبين معارضين لعدم مساعدة شقيقته "أمل" وأخذ حقها حتة جاء تعليق من إحدى المتابعين "انا ممكن أعمل منك بطاطس محمرة لو مجبتش حق أمل"، وجاء تعليق آخر" حاسه إنه مش هيعمل حاجة وأتمنى إنه يدافع عن أخته"، بينما جاء في الإطار الكوميدي تعليق "إشرب بريل ياعمر".


وتأتي مشاركة عبد الله أشرف، الأولى له في عالم الدراما، وهو طالب في المعهد العالي الفنون المسرحية قسم تمثيل وجاء ترشيحه من الكاستنج دايرتكور للمسلسل محمد نبيل منيب.

وتجسد حنان مطاوع خلال أحداث المسلسل شخصية "أمل"، تتعرض لكثير من المشكلات وتحاول أن تجد لها حلول وسط أجواء من الدراما التشويقية، والمسلسل من تاليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمدحسن، انتاج شركة سينرجى، وهو من بطوله حنان مطاوع، بيومي فؤاد سلوي عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم، رامي الطمباري، نور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، احمد كشك، كيرا الصباح، محمود حمدان، سمر علام، تامر مجدي، رضوي الشريف، عبدالله اشرف، هاله مرزوق، أحمد خالد.

حكاية "أمل حياتي"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرِضَ منه حكايتين تحملان اسم " بنات موسى"،"سنين وعدت" قبل شهر رمضان، وقد انتهى المؤلفان أمين جمال وشريف يسرى، من كتابة جميع حلقات حكاية "أمل حياتي".


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