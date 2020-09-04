عبدالغني: إهدار بيراميدز ركلة الجزاء نقطة تحول أمام الزمالك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك استحق الفوز أمام بيراميدز، مشددا على أن إهدار محمد فاروق ركلة الجزاء كانت نقطة تحول فى المباراة. 

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "غياب طارق حامد أثر على خط وسط الزمالك وزيزو لم يؤدي الدور المطلوب، ومصطفي محمد قدم مستوي مميز اليوم أمام بيراميدز وأدي المطلوب منه".
 
وأضاف: "لاعبو الزمالك يقدمون مستوي مميز للغاية فى المباريات الكبيرة، بينما يهدرون نقاط أمام الفرق الصغيرة وهذا يكون بسبب الإعداد النفسي".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

صحفي إسباني يكشف عن موعد حديث ميسي مع جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعتين

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ 33 دقيقة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 145 حالة جديدة بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعة و 18 دقيقة

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

منذ ربع ساعة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يواصل نغمة الانتصارات ويقهر بيراميدز بثنائية في الدوري المصري

السبت.. محمد فاروق وإسلام صادق يقدمان "البريمو" على "TeN"

نجم الأهلي السابق يكشف سبب رحيله من قناة النادى

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

أزمة تعطل تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

11:31 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب