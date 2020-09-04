انطلاق فعاليات وعروض نادي "سينما رموز مصرية"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
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أقيمت عروض نادي سينما رموز مصرية برعاية الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بنادي الياسمين ٣  التابع للقوات المسلحة امس الخميس.

 وعرض خلال فعاليات النادي الذي  يقام تحت إشراف  "أمل عبد المجيد" فيلم (عن عالم شادي عبد السلام) للمخرجة "نبيهة لطفي" اضافة الي اليوم الاول من ورشة مدرسة الديكور السينمائي للمهندس "شادي العناني" والتي تستمر لمدة ٤ ايام و يشرف عليها المخرج اسامة ابو زيد مدير عام الادارات الانتاجية بالمركز.

وتقام الورشة مجانآ لمحبي السينما وفن الديكور في تمام الخامسة  مساء بنادي الياسمين ٣  بمدينة المستقبل مع اتخاذ  كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

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