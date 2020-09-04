رئيس "كاراجاس": 320 ألف سيارة في مصر تحولت للعمل بالغاز (فيديو)

قال المهندس ناصر أمين، رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارجاس، إن الغاز موجود في السيارات منذ 25 سنة بمصر وهو الأكثر أمانا، مشيرة إلى أن هناك شريحة كبيرة تلجأ لتحويل سياراتها للعمل بالغاز.



وأضاف "أمين"، خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أم 320 ألف سيارة في مصر تم تحويلها للعمل بالغاز، مؤكدا أنه غير صحيح أن كفاءة موتور السيارات تقل مع تحويلها للعمل بالغاز.



وأشار رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارجاس، إلى أن يمكن تحويل التوك توك للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصنعي السيارات العالميين يعلمون على تصنيع السيارة التي تعمل بالغاز في "الشاسيه".



توضيح مهم من "الإنتاج الحربي" بشأن الأخبار المتداولة عن السيارات الكهربائية

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية صور لسيارة كهربائية من شركة جيلي الصينية وأفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر.



وقد أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر علي صفحات التواصل والمواقع مشيرا إلي أن الشركة المذكورة قد أرسلت هذه النماذج لاختبارها مضيفا أن شركة جيلي الصينية واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتي الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.



مؤكدا أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالاتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتًا أنه جاري التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.



كما أكد علي ضرورة عدم نشر الأخبار المغلوطة ومتابعة أخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

