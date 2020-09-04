رئيس "كاراجاس": 320 ألف سيارة في مصر تحولت للعمل بالغاز (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال المهندس ناصر أمين، رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارجاس، إن الغاز موجود في السيارات منذ 25 سنة بمصر وهو الأكثر أمانا، مشيرة إلى أن هناك شريحة كبيرة تلجأ لتحويل سياراتها للعمل بالغاز.

وأضاف "أمين"، خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أم 320 ألف سيارة في مصر تم تحويلها للعمل بالغاز، مؤكدا أنه غير صحيح أن كفاءة موتور السيارات تقل مع تحويلها للعمل بالغاز.

وأشار رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارجاس، إلى أن يمكن تحويل التوك توك للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصنعي السيارات العالميين يعلمون على تصنيع السيارة التي تعمل بالغاز في "الشاسيه".

توضيح مهم من "الإنتاج الحربي" بشأن الأخبار المتداولة عن السيارات الكهربائية
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية صور لسيارة كهربائية من شركة جيلي الصينية وأفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر.

وقد أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر علي صفحات التواصل والمواقع مشيرا إلي أن الشركة المذكورة قد أرسلت هذه النماذج لاختبارها مضيفا أن شركة جيلي الصينية واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتي الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.

مؤكدا أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالاتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتًا أنه جاري التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

كما أكد علي ضرورة عدم نشر الأخبار المغلوطة ومتابعة أخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الغاز الطبيعي الغاز

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعباً قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل اجتماع رئيس برشلونة مع والد ميسي.. تعرف على القرارات

منذ حوالي 5 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ حوالي 8 ساعات

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"تنمية المشروعات" يوقع عقدا لتحويل ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

"جهاز المشروعات" يمول منافذ تجارة زيوت السيارات بالتعاون مع "كارجاس"

رئيس الوزراء يدعو المواطنين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

لتقليل المصاريف.. خطوات تحويل سيارتك للغاز الطبيعي

مدير عام شركة "كارجاس" يكشف حقيقة تأثير الغاز على محرك السيارة

"البترول": 22 مركز لتحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعى في 19 محافظة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:38 ص

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

03:27 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب