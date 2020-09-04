شاهد.. بائعة التين الشوكي: "وزيرة الثقافة وفرت لي منحة بدار الأوبرا مجانا"

روت الطالبة هبة عبدالحميد، الطالبة الجامعية، وبائعة التين الشوكي، كواليس رحلتها مع بيع الفاكهة لتوفير مصدر رزق.



وأوضحت "عبدالحميد"، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "CBC"، اليوم الخميس: "أنا بحب التين الشوكي وفي يوم اشتريت كمية كبيرة من التين الشوكي وقررت بيعه، واكتشفت قدرتي على الاستمرار في بيع التين الشوكي"، مشيرة إلى أنها كان تشتري "التين" من سوق العبور ثم تقوم ببيعه أسفل منزلها ولكن غيرت المكان، لمكان أخر يوجد بها ناس أكثر.





وتابعت الطالبة الجامعية: "في يوم الناس قالت لي إن صوري نزلت على السوشيال ميديا ولقيت الناس كلها تشاور عليا"، مشيرة إلى أنها تحب الغناء، مضيفة: "قابلت وزيرة الثقافة وسمعتها صوتي ووفرت لي منحة للدراسة في دار الأوبرا بشكل مجانا".



وتدرس هبة عبد الحميد فتاة عشرينية من محافظة الشرقية، في أكاديمية الطيران، وبالرغم من أن كونها كلية حلم للكثيرين ولها مستوى خاص إلا أنها لم تخجل الفتاة العشرينية بكونها طالبة في تلك الكلية، وأنها بائعة التين شوكي صباحا ومساعدة في عيادة علاج طبيعي مساءً.

