"الزراعة": الصادرات ارتفعت أربعة ملايين طن في ظل جائحة كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الصادرات المصرية الزراعية ارتفعت لأكثر من 4 ملايين طن رغم جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك ثقة في المنتج الزراعي المصري، وتابع: "ولا حظر مفروض على أي منتج منذ فترة كبيرة".

وأضاف"القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر الأولى في صادرات الموالح وخاصة البرتقال والمركز الثاني في صادرات البطاطس والثالث في صادرات البصل المجفف.

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتي الزراعة والشباب والرياضة وذلك لبحث نشر فكر التوسع في إقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعي، والحيواني والأنشطة المرتبطة به وتشجيعهم على العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة.

‏وقال القصير، إن هناك فرص واعدة للشباب لعمل مشروع صغير في مجال الزراعة مثل مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان والمناحل وتربية الدواجن، والأرانب ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

‏وأضاف القصير انه يمكن للشباب الاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف توفر لهم وزارة الزراعة الدعم الفني.

‏وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة في كل محافظات الجمهورية من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة، وأيضا التنمية الزراعية المستدامة وقطاع الإنتاج الحيواني وأيضا بروتوكولات التعاون مع وزارة التضامن وهيئة تنمية الصعيد ومؤسسة مصر الخير والتي تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.

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صادرات مصر الفجر الصادرات الزراعة

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