موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم، منافسه اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم ينجح النصر في الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، ليتحول هذا الموسم إلى خزانة الهلال.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتوج باللقب، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

ويقام اللقاء اليوم الجمعة، عند الساعة 7:35 بتوقيت القاهرة، و8:35 بتوقيت مكة المكرمة،و9:35 بتوقيت أبوظبي.

ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين النصر واتحاد جدة، أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

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