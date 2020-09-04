رسميا.. عمرو عبد الجليل يدشن صفحاته على السوشيال ميديا بعد تدشين حسابات وهمية باسمه





أعلن الفنان عمرو عبدالجليل عن تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على السوشيال ميديا، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على هذه الصفحات بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.





وقال عبدالجليل في بيان صحفي، إنه أصبح يمتلك لحسابات حقيقية الأن على السوشيال ميديا، نافيًا أن يكون له من قبل أي حساب يحمل اسمه، كما نفى ما تداولته هذه الصفحات من بعض التعليقات التي تحدثت على لسانه بشكل غير حقيقي.





وأكد عبد الجليل، إلى أنه أصبح يمتلك الحسابات على كلا من فيس بوك وإنستجرام وتويتر، بعدما كان قد ابتعد عن هذه المواقع لعدم رغبته في ذلك، إلا أنه قام بتدشينهم بعدما وجد العديد من الصفح المجهولة التي تزج باسمه في أمور غير صحيحة.







