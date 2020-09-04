شعبة الذهب تزف خبرا سارا عن الأسعار

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال نادي نجيب، سكرتير غرفة الذهب، إن سوق الذهب مفتوح على العالم ويتأثر بجميع المتغيرات بصورة سريعة جدا، مضيفًا أن من يتزوج لا يشتري كمية ذهب تتجاوز الـ 20 أو 30 جرامًا، بعدما كانت تصل لـ 200 جرام.

وتابع "نجيب"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن ارتفاع أسعار الذهب ظهرت بصورة كبيرة بعد عام 2011، مشيرًا إلى أن مبيعات الذهب انخفضت بنفس نسبة ارتفاع الذهب.

وأشار سكرتير غرفة الذهب، إلى أنه لا يوجد أحد على مر السنين قام بشراء الذهب وخسر، معقبًا: "الذهب في أي مكان يحافظ على قيمته.. ولا يجب شراء الذهب من شخص لا تعرفه، لأن هناك الكثير من دخلوا المهنة الفترة الأخيرة الذين ليس لهم علاقة بالمهنة".

هذا وواصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، رغم خسائر حادة في البورصة الأمريكية حيث تراجع "داو جونز" أكثر من 800 نقطة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكنها جاءت أفضل من التوقعات، كما قفز عجز الميزان التجاري الأمريكي بحوالي 19 بالمائة خلال يوليو.

فيما تباطأ نمو نشاط الخدمات الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وكشف تقرير "البيج بوك" الصادر أمس عن الفيدرالي الأمريكي، أن الاقتصاد تحسن بوتيرة متواضعة خلال الشهر الماضي.


وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1937.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1930.5 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.814.

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