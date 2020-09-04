أصالة تحذف جميع منشوراتها على "إنستجرام".. ومغردون يتنبؤون بالسبب





فوجئ متابعو النجمة أصالة نصري، على "إنستجرام" بحذفها كافة منشوراتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير.





ولم تخرج أصالة نصري حتى الآن لتفسير قيامها بتلك الخطوة.





وتكهن البعض أن السبب هو قربها من طرح ألبومها الجديد باللهجة الخليجية.





ولفت موقع "إي تي بالعربي" إلى أن شركة "روتانا" شاركت منشورا عبر حسابها على موقع "تويتر"، شوّقت الجمهور من خلاله لعمل فني جديد خلال ساعات، متسائلا إن كان المقصود به هو ألبوم أصالة الخليجي.