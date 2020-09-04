تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ألمح خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أن نجله ربما يستمر في صفوف النادي الكتالوني حتى نهاية عقده في الصيف المقبل.

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية صورة لليونيل ميسي أشارت إلى أنها أثناء عودته من منزل الأوروجواياني لويس سواريز وهي أول صورة للبرغوث الأرجنتيني بعد الأزمة مع البرسا.

وقال خورخي في تصريحات نقلتها فضائية Cuatro التلفزيونية الإسبانية:"نحن ندرس خيار أن يبقى ميسي في برشلونة لموسم آخر، هذا أمر ممكن".

وعن لقائه مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، اختتم خورخي تصريحاته قائلاً :" كان اللقاء جيد جدًا".

يذكر أن ميسي اتخذ قرار خلال الأسبايع القليلة الماضية بالرحيل عن برشلونة، رافضًا الاستمرار مع الفريق الكتالوني، وهو ما يرفضه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا.

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