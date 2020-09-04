إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في وادي النطرون (أسماء)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أصيب قبل قليل، أربعة أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مصنع السكر بالطريق الفرعي بطريق كوبري الجمل، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مصنع السكر بطريق كوبري الجمل، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

وأصيب في الحادث كل من: "رجب رزق يوسف" 22 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"محمد احمد كامل" 23 عاما، مصاب باشتباه كسر بالفقرات وجروح بالوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"حسن محمد السيد" 25 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري وكدمات متفرقه بالجسم، "يوسف احمد كامل" 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم.

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