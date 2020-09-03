زيزو يكشف كواليس اختياره بديلًا لطارق حامد أمام بيراميدز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:55 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
Advertisements

شدد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن الفوز على حساب بيراميدز مهم للغاية لأنه يمنح الزمالك 6 نقاط أمام منافس قوي.

وقال زيزو عقب المباراة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أبلغه عقب المباراة الماضية أمام إنبي بالدفع به في مواجهة بيراميدز بديلاً لطارق حامد.. مشدداً على تقبله للأمر لأنه سبق أن لعب فيه أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية.

وأضاف نجم الفريق الأبيض أنه بدأ العمل على اللعب في هذا المركز فور إبلاغه من كارتيرون مشيرا إلى أنه جاهز للعب بديلاً في أي مركز في الزمالك طالما أن المدير الفني يرى حاجته له في هذا المكان.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا مستحقا على حساب نظيره بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق حامد زيزو بيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

صحفي إسباني يكشف عن موعد حديث ميسي مع جماهير برشلونة

منذ ساعة

تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

منذ 18 دقيقة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ 35 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 145 حالة جديدة بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أزمة نارية تضرب الزمالك قبل موقعة المصري

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك (5 أسماء)

تقرير.. الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

أبرزهم عنتر وبامبو.. الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد (تقرير)

كارتيرون يستقر على البديل الأنسب لطارق حامد أمام بيراميدز

كارتيرون يكشف عن بديل طارق حامد في مواجهة بيراميدز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

11:31 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب