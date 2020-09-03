ريهام عفيفي تدعو المصريين بأن لا يضعوا حقهم الدستوري في التصويت بانتخابات الشيوخ

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
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قالت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري الفائزة في إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في قائمة من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط الدلتا ان كل صوت حصلت عليه هو بمثابة تاج على الرأس ووقود لبذل الجهد لخدمة الوطن وشعبه.

وأشارت عفيفي ان خطة العمل التي تنتوي ان تنتهجها داخل المجلس ستكون متناغمة مع التوجه الحزبي والتي تعتمد اولا وأخيرا على مصلحة الوطن والمواطن وذلك تحت مظلة الدستور من خلال مواده المتعلقة بمجلس الشيوخ وهي مواد من ٢٤٨ إلى ٢٥٤ وقانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. 

إختتمت عضو مجلس الشيوخ انه الان يجري التنسيق لدعم مرشحوا الحزب بجولة الإعادة المقرر عقدها للمصريين خارج مصر يومى الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، داخل مصر يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر ودعت عفيفي المصريين بالخارج والداخل بأن لا يضعوا حقهم الدستوري في التصويت وإختيار من يمثلهم.

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