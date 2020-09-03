رئيس "كفر الدوار" يكرم أوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين (صور)

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كرم اللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أوائل الثانوية العامة والأزهرية بنطاقي المدينة والمركز، عن العام الدراسي المنقضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م، وكذلك الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالوحدة، ومنحهم دروع التميز تقديرًا لهم وتشجيعًا لمواصلة التفوق من أجل المشاركة في وضع مصر على الطريق الصحيح.



وقدم "مرزوق" خالص التهنئة للطلاب وأسرهم، على تفوقهم في ظل تلك الظروف الاستثنائية خلال عام دراسي شهد العديد من التحديات تزامنًا مع جائحة فيروس "كورونا المستجد"، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الدولة، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الدولة وإصرارها على عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، رغم كافة الصعوبات التي يواجهها العالم لأول مرة من الفيروس المستجد.



وأعرب رئيس المدينة خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة، بقاعة الاجتماعات بالوحدة بحضور أولياء أمور الطلاب، عن فخره بهذه النماذج المشرفة، وكذلك سعادته بالمستوى المتقدم الذي حصدوه نتيجة لجهد دراسي بذلوه على مدار أعوام متعاقبة للوصول إلى هذه المراتب من النجاح والتميُز، معتبرًا أن هذا النجاح يُمثل خُطوة أولى يجب متابعتها والبناء عليها، بما يسهم في تخريج قدرات وسواعد مصرية مبدعة قادرة على البناء والعطاء، متمنيًا لهم دوام التفوق فى حياتهم العملية والعلمية القادمة.



وأكد "مرزوق" أن اختيار الكليات والتخصصات لابد أن يكون نابع من قناعة الطالب، لافتًا إلى أن سوق العمل في كل المجالات يحتاج طلاب على قدر كبير من التفوق ومهارات تكنولوجية، مطالبًا المُكرمين بالحفاظ على تفوقهم لضمان فرص عمل تليق بهم.



وتبادل رئيس المدينة على هامش احتفالية التكريم الحديث مع الطلاب وأولياء أمورهم حول مسيرتهم الدراسية وطموحاتهم العلمية، وكذلك حول جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية في محاولة منها للقضاء عليها، نظرًا لما تؤثره بشكل سلبي على العملية التعليمية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن وجود طلاب متفوقين بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالمدينة والمركز سواء، يؤكد أن التميز والإصرار لا يرتبطان بمكان أو بيئة محددة، مثمنًا بدور أسر الطلاب في دعم أبنائهم وبناتهم، مشيرًا إلى أن التكريم يجب أن يشمل أولياء الأمور نظرًا لدورهم الهام مع أبنائهم ودفعهم لبذل الجهد والإصرار على التفوق.



من جانبهم أعرب الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، عن سعادتهم بهذا التكريم، والذي يُشكل دافعًا لهم للمضي قدمًا في مثابرتهم وتحصيلهم العلمي، لتحقيق المزيد من التفوق والإنجاز.



شمل التكريم كلًا من أوائل الثانوية العامة على مستوى إدارة بندر كفر الدوار التعليمية وهم الطلاب "إسراء أحمد عبدالعزيز مكاوي، ندى صبري رمضان رمضان، يوسـف محمد عبدالغني عبدالحميد، صموئيل أيمن شوقي بخيت، أنغام محمد عثمان محمد، وعلي إبراهيم علي رجب يوسف".



كما تم تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى إدارة مركز كفر الدوار التعليمية وهم الطلاب "ندى تامر عبدالعظيم ناجي، مريم محمود حسن علي الراشدي، ماجـدة محمود كمال السيد جاد، سمر سعيد حامد عبدالعليم، أحمد محمد الصافي محمد الجويلي، وكمال عـوض كمال أحمد جمعة".



كما تم تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى منطقة كفر الدوار الأزهرية، وهم الطلاب "أبو بكر أشرف حامد، يوسف محروس أحمد، محمود حسين محمود، تسنيم سالم عبدالعزيز، سامية رمضان محارب، وأنس محمد حلمي سعد".



كما شمل التكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء العاملين بالوحدة المحلية والوحدات القروية، وهم الطلاب "أية عماد حمدي حميدة علي، نورهان شعبان مهدي الخطيب، نرمين مصطفى محمد عبدالعزيز، محمد رضا خميس خفاجى، شمس جمعة عبدالعاطي زيدان، علي سالم عبدالحميد شلبي، علي عبد العزيز علي البربري، ندى جمـال فتحي محمود، علياء محمد صبري محمد عبدالله، خالد وليد يوسف سعد، زياد جمال حسن المغلاني، أحمد أسامة محمد المغربي، زياد رمضان فتحي أحمد، وضحى خميس غازي علي روتان".



حضر التكريم الدكتور عيد بلبع، عضو مجلس الشيوخ والعميد الأسبق لكلية الأدب جامعة المنوفية، والأستاذ أحمد حمزة نائب رئيس المدينة، والدكتور صلاح دحريج مدير عام المنطقة الأزهرية بكفر الدوار، والأستاذ أشرف فؤاد مدير عام الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار، والأستاذ أشرف جلال عتلم مدير عام الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار، وأولياء أمور الطلاب.