أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على بيراميدز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:45 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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أعرب  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز مساء اليوم في الدوري الممتاز. 

وقال كارتيرون عقب انتهاء المباراة إن الزمالك كان الأقرب لتسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول لكنه اكتفى بهدف وحيد فى هذا الشوط .. موضحاً أن الفريق  استطاع أن يقدم مستوى مميزا في الشوط الثاني والحصول على نقاط المباراة الثلاثه.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن أحمد سيد زيزو استطاع تعويض غياب طارق حامد بشكل مميز بعدما غير من طريقة اللعب بالدفع باللاعب التونسي فرجاني ساسي في مركز 6 أمام المساكين وخلف الثنائي يوسف أوباما وزيزو، مشيراً إلى أن التغيير في ثلاثي الوسط جعل الفريق يستطيع إحكام سيطرته على مجريات اللعب في أوقات كثيرة.

وتابع مدرب الزمالك أن عودة الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق للمشاركة سيساهم ايجابياً بشكل كبير في رفع  معنويات زملائه  بصفته قائد للفريق ويقوم بدور فعال أمام  المنافسين. 

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلًا: "بالطبع ننتظر نتيجة كشف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة بشأن المدافع حمدي الونش الذي خرج إثر تعرضه للإصابة خلال فعاليات المباراة".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على حساب بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

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