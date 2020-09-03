والد "طبيب الفريسكا" يبكي على الهواء: "أنا اسعد مخلوق في الدنيا" (فيديو)

Advertisements

استضاف الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، الطالب إبراهيم عبدالناصر أو "طبيب الفريسكا"، الذي تحول بين عشية وضحاها لحديث شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في أول حوار تلفزيوني له، كما استضاف أسرته.



وأجهش عبد الناصر راضي رجب، والد "طبيب الفريسكا"، بالبكاء على الهواء، خلال استضافته بالبرنامج، قائلًا إن ما حدث "كرم من ربنا".



وواصل: "شاهدت الفيديو وانهرت في البكاء، أنا أسعد إنسان في الدنيا الآن.. والدكتور حاتم مصور الفيديو غير حاجات كثيرة"، مشيرًا إلى أن نجله اجتهد كثيرًا خلال دراسته.





واستقرت قناة "المحور" على أن يكون الظهور الأول للإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "90 دقيقة" في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على أن يقدمه أسبوعيا يومي الخميس والجمعة، فيما يقدمه الإعلامي أسامة كمال من السبت للأثنين، والإعلامية جيهان لبيب يومي الثلاثاء والأربعاء.



وكانت قناة المحور تعاقدت مع "الدمرداش"، ليعود إلى برنامجه "90 دقيقة" بعد مغادرته لمدة 3 سنوات، حيث كانت آخر حلقاته فى البرنامج، بتاريخ 30 سبتمبر 2017.



ويعد الإعلامي معتز الدمرداش واحدا من أبرز الإعلاميين في مصر والوطن العربي، حيث يتميز بحضور إعلامي كبير، وأسلوب مختلف ومشوق في تقديم برامج التوك شو، ولعله يشتهر بمقولته الشهيرة "أوعوا تروحوا في أي حتة".







ووصل "الدمرداش" إلى ساحة الإعلام المرئي واستقر فيها بعد مروره بالعديد من المحطات والخبرات، جنبًا إلى جنب مع نشاطه الأكاديمي الذي استهله كمعيد بكلية الإعلام في مصر، ثم عمل أستاذًا لمواد الإعلام في العديد من الجامعات العربية، وتنقل بين العديد من المواقع الإعلامية المحلية والعربية والعالمية



وبدأ الدمرداش العمل فى التلفزيون البريطانى، وبعد ذلك انتقل إلى لندن، وعاد إلى مصر، وتميز بتقديم النشرة الإنجليزية والفرنسية، وقدم معتز الدمرداش البرنامج الإخبارى الأسبوعى التحليلى "أنباء وآراء" الذى كان يذاع على القناة الثانية من التليفزيون المصرى كل يوم الجمعة على مدار الأسبوع.



وفي عام 2005 قدم "البيت بيتك" البرنامج الأكثر شهرة على التليفزيون المصري، كما يعد أول مذيع يقدم برنامج "90 دقيقة رسميا فى عام 2006 في انطلاقته علي شاشة المحور وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا، لقلة برامج التوك شو وقتها، وأيضا تميز البرنامج فى تقديم محتوى مختلف عن البرامج الأخرى وحصل علي أفضل برنامج توك شو بعد 4شهور من انطلاقه في استفتاء لطلاب كلية إعلام القاهرة، وكان الأول مصريا وعربيا حتى عام 2011.