الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري





حدد مسؤولو النادي الأهلي، بديل لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، الذي أعلن رغبته في الذهاب إلى بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





بديل رمضان صبحي في الأهلي





ووضع مسؤولو النادي الأهلي، خيار لضم لاعب بديل لرمضان صبحي على الرغم من تعاقدهم مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لتدعيم هجوم الفريق بداية من الموسم الجديد.





ويجد الأهلي صعوبة في التعاقد مع لاعب أجنبى جديد لاكتمال قائمة الأجانب، هي التي دفعت المسؤولين في القلعة الحمراء نحو الدوري المصري.





ودخل كريم طارق جناح بتروجت المعار هذا الموسم لطلائع الجيش، دائرة اهتمامات الأهلى بقوة فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها مع الطلائع فى الوقت.





ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فقط مع ناديه بتروجت، وبالتالى ستكون المفاوضات أسهل، بالنسبة للنادي الأهلي.





ويجد الأهلى مزاحمة من عدة أندية على خدمات كريم طارق أبرزها الزمالك وبيراميدز المهتمين أيضا بالحصول على خدماته فى الموسم الجديد.



