أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020.. أسبوع التذبذب بالمعدن الأصفر

تذبذبت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، لتستقر فى بداية التعاملات وتصبح أسعار الذهب كالتالي:

أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات أمس الخميس، رغم خسائر حادة في البورصة الأمريكية حيث تراجع "داو جونز" أكثر من 800 نقطة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكنها جاءت أفضل من التوقعات، كما قفز عجز الميزان التجاري الأمريكي بحوالي 19 بالمائة خلال يوليو .





فيما تباطأ نمو نشاط الخدمات الأمريكي خلال الشهر الماضي.





وكشف تقرير "البيج بوك" الصادر أمس عن الفيدرالي الأمريكي، أن الاقتصاد تحسن بوتيرة متواضعة خلال الشهر الماضي.









وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1937.80 دولار للأوقية.





وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1930.5 دولار للأوقية.



