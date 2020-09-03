بالفيديو.. عمرو دياب يطرح كليب "ده لو اتساب"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
Advertisements
طرح الهضبة عمرو دياب، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، كليب أغنيته "ده لو اتساب"، التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".


ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على شواطيء الساحل الشمالي.

ده لو اتساب كلمات ايمن بهجت قمر ألحان محمد يحي توزيع أسامة الهندي.

ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي


أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

فاينالدوم يرد على أنباء انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش وشيكابالا

منذ 33 دقيقة

لاعبو الزمالك يطمئنون على حمدي الونش

منذ ساعة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ 18 دقيقة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ أقل من ساعتين

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ 17 دقيقة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

10:01 م

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب