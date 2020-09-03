أمير مرتضي يُشيد بأداء لاعبي الزمالك أمام بيراميدز.. ويتحدث عن أزمة كهربا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:25 م
الزمالك
الزمالك
رقية صلاح
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أشاد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أداء لاعبي الفريق الأبيض بعد الفوز الهام على بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وقال مرضي في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر :" فريق بيراميدز يمتلك لاعبين كبار وكان يمتلك نفس رصيدنا من النقاط، ولكننا استطعنا أن نوقف خطورتهم وحصدنا الثلاث نقاط".

وعن غياب طارق حامد، أوضح :"طارق  لاعب مؤثر ولكن في الأخير نحن نساعد بعضنا في الغيابات، كما يفعل طارق عندما يغيب لاعب أساسي، وتمكن كارتيرون من تعويض غيابه ونجحنا من الفوز بهدفين مقابل لا شيء".

وتابع :"الفوز يبدأ من الإدارة لأخر عضو في الجهاز الفني وهدفنا جميعا أن نسعد الجماهير، والظهور بشكل مميز، رغم بعدنا عن حصد بطولة الدوري وأمامنا دوري الأبطال".

وأتم تصريحاته قائلًا :" كنا نري كأدارة عدم التجديد لمحمود كهربا لاعب الزمالك السابق، وأن يتم عرضه للبيع أو إعارته للخارج، وكان يتم معاقبته عقوبات غير معلنة وأحيانا كان يكون خارج قائمة الفريق بسبب افعاله الغير لائقة".

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كهربا بيراميدز الزمالك أمير مرتضي

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