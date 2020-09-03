الشاعر راؤول ضيف برنامج "الجمعة في مصر" على ام بي سي

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يستضيف برنامج الجمعة في مصر غدا الشاعر احمد حسن راؤول، في حوار خاص بعد نجاح أغنيته الأخيرة "اختراع"، للنجم تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، والتي تصدرت اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.



برنامج الجمعة في مصر من تقديم د. ياسمين سعيد ويذاع الجمعة السادسة مساءا على قناة ام بي سي مصر .



جدير بالذكر أن أغنية اختراع من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت ١٠ مليون عبر "يوتيوب".