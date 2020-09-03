طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش وشيكابالا
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:15 م
رامي بشاي
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كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابتي محمود حمدي الونش ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبي القلعة البيضاء خلال مباراة بيراميدز.
وأكد أسامة أن إصابة اللاعبين عبارة عن كدمة في الركبة بسبب تعرضهما لتثبيت أقدامهم بالملعب بشكل غير طبيعي.. موضحا أنهما سيخضعان للأشعة خلال 24 ساعة لتحديد التشخيص النهائي للإصابتين.
وحقق الزمالك فوزا مستحقا على حساب بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز :-
1- الأهلي .. 62 نقطة.
2- الزمالك .. 48 نقطة.
3 - بيراميدز.. 45 نقطة.
4 - المقاولون العرب.. 43 نقطة.
5 - الاتحاد السكندري.. 34 نقطة.
6- سموحة.. 31 نقطة.
7-إنبي.. 31 نقطة.
8- الاسماعيلي.. 27 نقطة.
9- الإنتاج الحربي.. 27 نقطة.
10- طلائع الجيش.. 26 نقطة.
11- وادي دجلة.. 26 نقطة.
12- حرس الحدود.. 26 نقطة.
13- الجونة.. 25 نقطة.
14- مصر المقاصة.. 24 نقطة.
15- أسوان.. 24 نقطة.
16- المصري البورسعيدي..21 نقطة.
17- نادي مصر.. 18 نقطة.
18-طنطا.. 16 نقطة.
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