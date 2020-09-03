طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش وشيكابالا





كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابتي محمود حمدي الونش ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبي القلعة البيضاء خلال مباراة بيراميدز.





وأكد أسامة أن إصابة اللاعبين عبارة عن كدمة في الركبة بسبب تعرضهما لتثبيت أقدامهم بالملعب بشكل غير طبيعي.. موضحا أنهما سيخضعان للأشعة خلال 24 ساعة لتحديد التشخيص النهائي للإصابتين.





وحقق الزمالك فوزا مستحقا على حساب بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.





ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز :-



