محافظ الدقهلية: التعديات في مطنقة عبده بدأت قبل عام 2007 (فيديو)



وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد أن تصبح مصر منظمة في كافة المجالات دون عشوائيات أو مخالفات.



وتابع: أن إزالة التعديات بمنطقة عبده جاءت بمشاركة اللواء عادل الطحلاوي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء خالد إبراهيم مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقه شرق الدلتا.



وفي سياق منفصل قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار يتعرض لحملة تشويه وهجوم غير مبرر علي نطاق واسع ويدفع تمن شجاعته بسبب وقوفه في وجه أصحاب المصالح وإزالة التعديات علي أراضي الدولة بالمطرية ببحيرة المنزلة، موجها رسالة له قائلا: دوس ياسيادة المحافظ ولا يهمك أنت بتحارب الفساد".



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن عدد المخالفين 3700 أسرة يسكنون 1200 منزل، لافتا أن محافظ الدقهلية خاطب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لصرف تعويضات مناسبة لهم وبالفعل تم صرف التعويضات خلال 4 ايام من الإزالة وتراوحت التعويضات ما بين 500 إلي 800 ألف جنيه.



تابع، الدراسات الأمنية لإزالة هذه المخالفات تأخرت بسبب تدخل بعض أصحاب المصالح من أجل تقنين هذه المخالفات ولكن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار واجه هؤلاء المعتدين بكل حزم وقوة وخاطب جميع أجهزة الدولة للتسريع في تنفيذ إزالة هذه المخالفات لإستكمال حرم الطريق الدائري لبحيرة المنزلة، مضيفا: "يعني مش إعتداء وسرقة أراضي الدولة فقط لكن كمان بيعطلوا الانتهاء من المشروعات الخدمية اللي بتعملها الدولة".



استكمل: "في الوقت الذي تدفع فيه الدولة عشرات الملايين لتطهير بحيرة المنزلة وتجهيزها لتكون أكبر مشروع اقتصادي للتنمية يظهر أصحاب المصالح لهدم ما تقوم به الدولة، مضيفا: هؤلاء المخالفين في 2008 قاموا بردم مساحة الـ 45 فدان وباعوا الوهم للبسطاء بمساحات بتتراوح بين 60 و100 متر والمواطنين بحسن نية إشتروا وبنيت البيوت وسكنوا فيها في عام 2011 في أعقاب 25 يناير وقاموا بتوصيل جميع المرافق من مياه وكهربا بدون ترخيص لدرجة أنهم كسروا خط المياه وخدوه عندهم".



قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن التعديات بمنطقة عبده كانت على مساحة 45 فدان، وبدأت من قبل عام 2007.