منتخب الدانمارك يرفض العنصرية والتمييز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:31 م
منتخب الدانمارك
منتخب الدانمارك
وكالات
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كشف الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن هناك لفتة سيقوم بها لاعبو المنتخب الدانماركي رفضا للعنصرية مع لاعبي المنتخب الإنجليزي قبل انطلاق مباراة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

ويستضيف المنتخب الدنماركي نظيره الإنجليزي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم الثلاثاء المقبل.

وقال سيون كايير قائد المنتخب الدنماركي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: "نحن اللاعبين نريد دعم رغبة المنتخب الإنجليزي في الركوع قبل انطلاق المباراة".

وأضاف: "إنها قضية مهمة وتعني شيئا معا للفريق ".

وكان ماسون جرينوود لاعب المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد، دعا في وقت سابق كل لاعبي الدوري الإنجليزي لمواصلة الركوع قبل المباريات في الموسم المقبل، لدعم حملة "حياة السود مهمة".

وبات الركوع قبل بدايةالمباريات، بمثابة علامة من علامات رفض العنصرية والظلم الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة من جانب لاعبي الدنمارك للتذكر توفى الامريكي من اصل أفريقي جورج فلويد في شهر مايو خنقا عندما جثا شرطي امريكي في مدينة مينيابوليس الأمريكية على عنقه لدى احتجازه مما فجر احتجاجات في داخل الولايات المتحدة وخارجها.

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