10 أرقام تحققت من انتصار الزمالك على بيراميدز في الدوري

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:03 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
Advertisements
حقق فريق الزمالك فوزا ثمينا على نظيره فريق بيراميدز بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت ثنائية الزمالك في شباك بيراميدز عن طريق الثنائي مصطفي محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو بالدقيقتين 41 ، 84 من زمن المباراة.

ورفع هذا الفوز رصيد النادي الزمالك إلي 48 نقطة لينفرد بـ"وصافة" ترتيب الدوري الممتاز خلف النادي الأهلي متصدر الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي بيراميدز عند 45 نقطة ويحتل المرتبة الثالثة بالمسابقة المحلية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" بعض الأرقام المثيرة التي تحققت من انتصار الزمالك على بيراميدز في الدوري الممتاز اليوم:-

- حقق الزمالك انتصاره رقم 7 على بيراميدز خلال 9 مواجهات جمعت الفريقين عبر تاريخهما (8 بالدوري - 1 بكأس مصر)، بينما فاز الفريق السماوي في مباراة وحيدة على الفريق الأبيض، وحسم التعادل نتيجة مباراة أخري بينهما.

- هذا الفوز رقم 14 للزمالك خلال 24 مباراة خاضها بالدوري الممتاز هذا الموسم، بينما الهزيمة رقم 5 لفريق بيراميدز بالبطولة المحلية.

- ارتفع عدد أهداف الزمالك في شباك بيراميدز إلي 18 هدفًا، مقابل 6 أهداف للفريق السماوي.

- يعد هذا الفوز الثاني لـ"كارتيرون" في تاريخ مواجهاته ضد بيراميدز، حيث سبق وقاد الزمالك للفوز في لقاء الدور الأول بالدوري هذا الموسم 2/0 أيضًا، بينما خسر مباراة وحيدة خلال قيادة الأهلي 2/1 الموسم الماضي.

- هذه المرة الثالثة الذي يحقق فيها الزمالك الفوز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا في الدوري الممتاز بعدما حدث ذلك موسمي 2014 / 2015، 2017 / 2018 وكان الفريق السماوي يحمل اسم (الأسيوطي سبورت).

- محمد فاروق لاعب بيراميدز ثالث لاعب يفشل في تسديد ركلة جزاء خلال مباريات فريقه ضد الزمالك حيث سبقه، أحمد سمير عام 2014، والسوري عمر خربين عام 2019.

- أصبحت نتيجة 2 / 0 الأكثر تكرارًا في انتصارات الزمالك على بيراميدز وتكررت 3 مرات خلال مواجهات الفريقين في لقاء الدور الثاني موسم 2014 / 2015، ومباراتي الذهاب والإياب هذا الموسم.

- عاد كاسونجو للتهديف مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز بعد صيام عامين، وكان آخر أهدافه بالبطولة المحلية في شباك إنبي بالجولة الخامسة من البطولة الموسم الماضي بتاريخ 1 سبتمبر 2018.

- سجل مصطفي محمد هدفه السابع في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ويحتل المركز الرابع في ترتيب قائمة هدافي البطولة خلف عبد الله السعيد ومحمد شريف وسيف الدين الجزيري.

- يعد هذا الفوز الثالث على التوالي للزمالك على حساب فريق بيراميدز، بعدما تغلب عليه في نهائي الكأس بالموسم الماضي، ثم فاز عليه في لقاء الدور الأول من الدوري الممتاز بالموسم الحالي، قبل تكرار انتصاره في لقاء الدور الثاني مساء الخميس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فوز الزمالك بيراميدز بوابة الفجر الكرة المصرية الفجر الزمالك ضد بيراميدز الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ 18 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ أقل من ساعتين

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش وشيكابالا

منذ 35 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فاينالدوم يرد على أنباء انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالأرقام والاحصائيات.. تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك خلال 102 عامًا

بيراميدز يقهر "القطبين" ويسير بخطوات ثابتة نحو تتويج تاريخي بلقب الدوري المصري

بالأرقام.. عبد الله السعيد يرفع شعار "الدهن في العتاقي" مع بيراميدز بالموسم الحالي

بالمواسم.. حكاية 107 هدفًا لعبد الله السعيد في الدوري الممتاز مع 3 أندية

القمة 120.. حقائق وأرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري

بعد 20 مباراة.. الزمالك يُنهي سلسلة اللاهزيمة لـ"فايلر" مع الأهلي بالدوري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

10:01 م

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب