توصية عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

Advertisements

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة توصي بعدم hرتداء الأطفال دون 5 سنوات للكمامة.



وأضافت "طلعت"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه لابد من تدريب الطلاب على كيفية إرتداء الكمامة والتعامل معها بالطريقة الصحيحةو نحتاج برامج تعليمية لتوعية الطلاب حول التعامل في ظل كورونا.



وأشارت إلى أن هناك قاعدة بيانات بالمنظمة رصدنا خلالها زيادة نسبة الإصابة في الفئات العمرية الصغيرة ولايجب التخوف من زيادة الإصابات بكورونا بين الفئات العمرية الصغيرة.



وأكدت أن هناك زيادة طفيفة بمصر في عدد حالات الإصابة بكورونا مشيرة إلى أن وزارة الصحة في مصر مستعدة لأى زيادة في اصابات كورونا.



وأوضحت أن كورونا سريع الإنتشار وبعد فتح بعض الدول للأنشطة زادت الإصابات لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية مشية إلى أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي وبنسب بسيطة تظهر بعض الأعراض بالجهاز الهضمي لافتة إلى أن التركيب الجيني للفيروس واحد في معظم الدول.



ولفتت إلى أن مايقرب من 16 لقاح لكورونا في مراحل التجارب السريرية على مستوى العالم.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

