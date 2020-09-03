توصية عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط للمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة توصي بعدم hرتداء الأطفال دون 5 سنوات للكمامة.

وأضافت "طلعت"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه لابد من تدريب الطلاب على كيفية إرتداء الكمامة والتعامل معها بالطريقة الصحيحةو نحتاج برامج تعليمية لتوعية الطلاب حول التعامل في ظل كورونا.

وأشارت إلى أن هناك قاعدة بيانات بالمنظمة رصدنا خلالها زيادة نسبة الإصابة في الفئات العمرية الصغيرة ولايجب التخوف من زيادة الإصابات بكورونا بين الفئات العمرية الصغيرة.

وأكدت أن هناك زيادة طفيفة بمصر في عدد حالات الإصابة بكورونا مشيرة إلى أن وزارة الصحة في مصر مستعدة لأى زيادة في اصابات كورونا.

وأوضحت أن كورونا سريع الإنتشار وبعد فتح بعض الدول للأنشطة زادت الإصابات لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية مشية إلى أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي وبنسب بسيطة تظهر بعض الأعراض بالجهاز الهضمي لافتة إلى أن التركيب الجيني للفيروس واحد في معظم الدول.

ولفتت إلى أن مايقرب من 16 لقاح لكورونا في مراحل التجارب السريرية على مستوى العالم.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ 17 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

لاعبو الزمالك يطمئنون على حمدي الونش

منذ ساعة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ ربع ساعة

فاينالدوم يرد على أنباء انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش وشيكابالا

منذ نصف ساعة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

10:01 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب