شاهد.. مدرس علم نفس يستخدم القرود والكلاب في الشرح

قال محمد رضوان، مدرس علم نفس يستخدم القرود والكلاب في شرح مادته، إنه لا يخالف السلوكيات العامة في طريقة شرحه، مشددًا على أنه أمر مقبول في تدريس مادته التي بها عدة مدارس في طريقة الشرح، وتابع: "المعلم قدوة ولا يجب النظر إليه بنظرة سلبية في طريقة شرحه الرامية إلى تعليم وتربية النشء".













وأضاف "رضوان "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يرى طريقته في الشرح طريقة جيدة لإيصال المعلومة إلى الطلاب بالإضافة إلى أنها ترسخ في ذهنه.



ووقت مشادة كلامية بين مقدم البرنامج ومدرس علم نفس، قال على إثرها "رضوان": "أنت بتشد أوى على المدرسين يا أستاذ وائل.. وأنا مش بعمل مهزلة أنا بشرح للطلاب".





هذا، وانتقد الإعلامي وائل الإبراشي، طريقة اعتماد بعض المدرسين، في استخدام طرق غير مقبولة في من أجل جذب أكبر عدد من الطلاب في الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن التنافس على اجتذاب الطلاب للدروس الخصوصية يهدد النشء ومستقبلهم، وتابع:"شاهدنا من استعان براقصة في شرحه وآخر اعتمد أغاني المهرجانات ومنهم من جذب القطط والكلاب والقرود".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المدرسة والمدرس مجتمع متكامل يشكل وعى الأجيال والنشء، وترسخ بهم قيم الوطنية والمجتمع المترابط، وليست الطرق "السيركية"، التي نشاهدها الآن.



وشدد "الإبراشي"، على أن طريقة محمد رضوان، مدرس علم نفس الذي يستخدم القرود والكلاب في شرح مادته، جعلت التعليم تحول إلى سيرك، وتابع:"التعليم تحول إلى سيرك وفى النهاية وكل ذلك على جثة التعليم واستنزاف جيوب الأهالي".

