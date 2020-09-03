التعادل الإيجابي يحسم قمة ألمانيا وإسبانيا بدوري الأمم الأوروبية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، موقعة ألمانيا وإسبانيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.





وحصد المنتخب الإسباني نقطة غالية بالتعادل مع نظيره الألماني (مانشافت) في الوقت الضائع، ليحتل الفريقان المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة لكل منهما وبفارق نقطتين خلف المنتخب الأوكراني.





وبدا أن المنتخب الألماني حسم المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله تيمو فيرنر في الدقيقة 51 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.





ولكن المنتخب الإسباني انتزع نقطة التعادل بهدف قاتل سجل خوسيه لويس غايا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.





وعلى استاد «آرينا لفيف» بمدينة لفيف، انتزع المنتخب الأوكراني فوزاً غالياً على نظيره السويسري بهدفين سجلهما أندريه يارمولينكو وأليكسندر زينشينكو في الدقيقتين 14 و68 مقابل هدف سجله هاريس سفيروفيتش في الدقيقة 41.



