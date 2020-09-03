"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية

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استلم السفير "حسام الدباس" قنصل عام دولة فلسطين عمادة السلك القنصلي بالاسكندرية، خلفا للسفير "رشيد صديقوف" قنصل عام روسيا عميد السلك القنصلي السابق، وذلك خلال حفل دبلوماسي بروتوكولي.



وقدم الدباس درع باسم القناصل العامون إهداءا للسفير "صديقوف" وتمنى له التوفيق في مهامة الدبلوماسية القادمة.



كما قدم "الدباس" التهنئة للسفير 'كارين فسيليان" قنصل عام روسيا الجديد، وتمنى له التوفيق في مهمته.



حضر حفل الإستقبال القناصل العامون بالإسكندرية، أعضاء السلك الدبلوماسي، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.