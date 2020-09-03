"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
Advertisements
استلم السفير "حسام الدباس" قنصل عام دولة فلسطين عمادة السلك القنصلي بالاسكندرية، خلفا للسفير "رشيد صديقوف" قنصل عام روسيا عميد السلك القنصلي السابق، وذلك خلال حفل دبلوماسي بروتوكولي.

وقدم الدباس درع باسم القناصل العامون إهداءا للسفير "صديقوف" وتمنى له التوفيق في مهامة الدبلوماسية القادمة.

كما قدم "الدباس" التهنئة للسفير 'كارين فسيليان" قنصل عام روسيا الجديد، وتمنى له التوفيق في مهمته.

حضر حفل الإستقبال القناصل العامون بالإسكندرية، أعضاء السلك الدبلوماسي، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.
"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
"قنصل فلسطين".. يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

لاعبو الزمالك يطمئنون على حمدي الونش

منذ ساعة

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش وشيكابالا

منذ 34 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ 19 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

فاينالدوم يرد على أنباء انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ 18 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

10:01 م

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

11:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب