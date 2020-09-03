بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:31 م
لويس سواريز
لويس سواريز
علاء خليف
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اقترب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز من مغادرة نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي والذي يهتم بالحصول على خدماته لتدعيم هجوم الفريق بالموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن لويس سواريز اتفق على البنود الشخصية ومدة العقد وقيمة الراتب السنوي مع يوفنتوس للانضمام إلى النادي الإيطالي خلال السوق الصيفية الجارية.

تعرف على أرقام "سواريز" مع برشلونة
انضم لويس سواريز إلي نادي برشلونة في صيف 2014 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، وخاض 283 مباراة مع الفريق الكتالوني، سجل 198 هدفًا، وصنع لزملائه 109 هدفًا، وحصل على 59 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك سواريز في 191 مباراة بالدوري الإسباني سجل 147 هدفًا، وصنع 74 آخرين، وحصل على 35 بطاقة صفراء، بينما 27 مباراة بكأس إسبانيا وساهم في 28 هدفا (سجل 19 هدفا – صنع 9 أهداف)، وحصل على 9 إنذارات وطرد وحيد.

وخاض المهاجم الأوروجواياني 55 مباراة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، سجل 25 هدفًا، وصنع 22 هدفًا، وحصل على 12 بطاقة صفراء، وخاض مباراتين بكأس العالم للأندية وسجل 5 أهداف، ومباراة بالسوبر الأوروبي وسجل هدف وصنع آخر، و7 مباريات بالسوبر الإسباني سجل هدف وصنع 3 أهداف.

توج مع برشلونة بعدد من البطولات والألقاب (4 الدوري الإسباني – 4 كأس ملك إسبانيا – 2 كأس السوبر الإسباني – 1 دوري أبطال أوروبا – 1 كأس العالم للأندية – 1 كأس السوبر الأوروبي).



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