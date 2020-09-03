رئيس شعبة الذهب: "الـ 3 شهور الأولى من أزمة كورونا توقف البيع"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب، إن الذهب في مصر مخزون القيمة، واقبال المصريين على شراء 21 يرجع غلى أنه لا يفقد الكثير من قيمته عند بيعه، أمام عيار 18 فله العديد من الموديلات أكبر، وهناك أقبال على هذه العياد في المناطق الراقية.

وتابع رئيس شعبة الذهب، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الخميس، أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على مبيعات الذهب، معقبَ:" الـ 3 شهور الأولى من أزمة كورونا توقف بيع الذهب نهائيً"

ولفت إلى أن المصنعية تختلف من ورشه لأخرى ولكنها لا تتجوز الـ 80 جنيهًا على الأكثر في الجرام، وهذه المصنعية محملة ببند الفاقد أثناء التصنيع مثل "الرايش".


هذا وواصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، رغم خسائر حادة في البورصة الأمريكية حيث تراجع "داو جونز" أكثر من 800 نقطة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكنها جاءت أفضل من التوقعات، كما قفز عجز الميزان التجاري الأمريكي بحوالي 19 بالمائة خلال يوليو.

فيما تباطأ نمو نشاط الخدمات الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وكشف تقرير "البيج بوك" الصادر أمس عن الفيدرالي الأمريكي، أن الاقتصاد تحسن بوتيرة متواضعة خلال الشهر الماضي.



وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1937.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1930.5 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.814.

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