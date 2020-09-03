ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:01 م
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
الفجر الرياضي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ثمينا على حساب بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن مافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

وألتقى الزمالك مع بيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي، حيث نجح الفارس الأبيض في فرض سيطرته وتمكن من تسجيل ثنائية قادته للانفراد بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

وجاء ترتيب الدوري اليوم على النحو التالي:

1- الأهلي .. 62 نقطة.
2- الزمالك .. 48 نقطة.
3 - بيراميدز.. 45 نقطة.
4 - المقاولون العرب.. 43 نقطة.
5 - الاتحاد السكندري.. 34 نقطة.
6- سموحة.. 31 نقطة.
7-إنبي.. 31 نقطة.
8- الاسماعيلي.. 27 نقطة.
9- الإنتاج الحربي.. 27 نقطة.
10- طلائع الجيش.. 26 نقطة.
11- وادي دجلة.. 26 نقطة.
12- حرس الحدود.. 26 نقطة.
13- الجونة.. 25 نقطة.
14- مصر المقاصة.. 24 نقطة.
15- أسوان.. 24 نقطة.
16- المصري البورسعيدي..21 نقطة.
17- نادي مصر.. 18 نقطة.
18-طنطا.. 16 نقطة.

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