"الإسكندرية السينمائي" يصدر ثمانية كتب للمكرمين في الدورة الـ ٣٦

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السادسة والثلاثين برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تنعقد خلال الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل، إصدار ثمانية كتب عن المكرمين في المهرجان ترصد مسيرتهم الفنية والإنسانية.

وهذه الكتب هي "المواطن" عن الفنان عزت العلايلي والذي يكتبه الكاتب والسيناريست سمير الجمل، وكتاب عن الفنان صلاح عبد الله، تأليف الناقد زين العابدين خيري، وكتاب آخر عن مدير التصوير والمخرج د.محسن أحمد يرصد سيرته الذاتية يكتبها بنفسه، وكتاب عن المخرجة إيناس الدغيدي تأليف الناقد السينمائي نادر عدل.

بالإضافة إلى كتاب عن الفنانة رغدة تأليف الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، وكتاب بعنوان "مئوية الملك فريد شوقي" تأليف الكاتب الصحفي سمير شحاته، أما الكتاب الثامن فهو عن مئوية مدير التصوير السينمائي عبد العزيز فهمي تأليف مدير التصوير والمخرج الكبير سعيد شيمي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية قد أصدر خلال السبعة دورات السابقة 87 كتابا عن قضايا وشخصيات أثرت الحياة الفنية والسينمائية في الوطن العربي بأقلام كبار كتاب ونقاد السينما، وهو ما يعد مكتبة سينمائية مستقلة.
"الإسكندرية السينمائي" يصدر ثمانية كتب للمكرمين في الدورة الـ ٣٦
"الإسكندرية السينمائي" يصدر ثمانية كتب للمكرمين في الدورة الـ ٣٦
"الإسكندرية السينمائي" يصدر ثمانية كتب للمكرمين في الدورة الـ ٣٦
"الإسكندرية السينمائي" يصدر ثمانية كتب للمكرمين في الدورة الـ ٣٦
"الإسكندرية السينمائي" يصدر ثمانية كتب للمكرمين في الدورة الـ ٣٦
"الإسكندرية السينمائي" يصدر ثمانية كتب للمكرمين في الدورة الـ ٣٦

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