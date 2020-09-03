رحاب جمعة لاعبة اليد المصري تبدأ من "إمبابة" وتصل للاحتراف في "فرنسا"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرض برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على شاشة "المحور"، تقريرًا عن رحاب جمعة هي فتاة في الخامسة والعشرون من عمرها، لاعبة كرة سلة محترفة في نادي "سان جينيان" الفرنسي، وحققت رقم قياسي بـ122 هدفًا في 22 مباراة فقط، مما أكسبها شعبية واسعة في فرنسا وأصبحت من أشهر لاعبات كرة اليد هناك.

وخلال مداخلة عبر "سكايب" هنأت البطلة المصرية، الإعلامي معتز الدمرداش، بعودته لـ"90 دقيقة"، حيث مازحته مرددة عبارته الشهيرة: "أوعوا تروحوا في أي حتة".

وتحدثت رحاب جمعة، عن مسيرتها ورحلتها الاحترافية من "إمبابة" إلى نادي سان جينيان الفرنسي، موضحة أنها تعيش في فرنسا ولكن قلبها وعقلها في مصر، مستطردة: "وحشني الأكل المصري أوي.. بطبخ أكل مصري ولكن وحشنى ريحة وجو بلدى وأعشق نادي الأهلي".

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