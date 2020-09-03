لاعبو الزمالك يطمئنون على حمدي الونش

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:44 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
رامي بشاي
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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور نهاية مباراة بيراميدز علي التوجه لدكة البدلاء للاطمئنان علي محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الثاني للقاء.

وحقق الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الفارس الأبيض كل من مصطفى محمد في الشوط الأول، وكابونجو كاسونجو في الشوط الثاني.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 48 نقطة وقلص الفارق مع الأهلي المتصدر إلى 14 نقطة.

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