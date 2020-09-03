38 % ارتفاع في أسعار الذهب منذ بداية العام وحتى الآن

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب كان تزيد بخطوات ثابته منذ عام 2011، ولكن بعد أزمة كورونا حقق الذهب زيادة تقدر بـ 38% ابتداءً من شهر يناير حتى الآن.

وتابع رئيس شعبة الذهب، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الخميس، أن الذهب شهد هزة خلال الفترة الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن بعض المستثمرين في الذهب قاموا ببيع كميات من الذهب لإحداث هزة في السوق، لخفض الأسعار، وشراء كميات أكبر.

هذا وواصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، رغم خسائر حادة في البورصة الأمريكية حيث تراجع "داو جونز" أكثر من 800 نقطة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكنها جاءت أفضل من التوقعات، كما قفز عجز الميزان التجاري الأمريكي بحوالي 19 بالمائة خلال يوليو.

فيما تباطأ نمو نشاط الخدمات الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وكشف تقرير "البيج بوك" الصادر أمس عن الفيدرالي الأمريكي، أن الاقتصاد تحسن بوتيرة متواضعة خلال الشهر الماضي.



وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1937.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1930.5 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.814.

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