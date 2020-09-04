بعد إزالة 1200 منزل.. محمد موسى لـ محافظ الدقهلية: "دوس ولا يهمك" (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
أيمن مختار
أيمن مختار
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار يتعرض لحملة تشويه وهجوم غير مبرر علي نطاق واسع ويدفع تمن شجاعته بسبب وقوفه في وجه أصحاب المصالح وإزالة التعديات علي أراضي الدولة بالمطرية ببحيرة المنزلة، موجها رسالة له قائلا: دوس يا سيادة المحافظ ولا يهمك أنت بتحارب الفساد".




وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن عدد المخالفين 3700 أسرة يسكنون 1200 منزل، لافتا أن محافظ الدقهلية خاطب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لصرف تعويضات مناسبة لهم وبالفعل تم صرف التعويضات خلال 4 أيام من الإزالة وتراوحت التعويضات ما بين 500 إلي 800 ألف جنية.


تابع الإعلامي، أن الدراسات الأمنية لإزالة هذه المخالفات تأخرت بسبب تدخل بعض أصحاب المصالح من أجل تقنين هذه المخالفات ولكن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار واجه هؤلاء المعتدين بكل حزم وقوة وخاطب جميع أجهزة الدولة للتسريع في تنفيذ إزالة هذه المخالفات لاستكمال حرم الطريق الدائري لبحيرة المنزلة، مضيفا: "يعني مش اعتداء وسرقة أراضي الدولة فقط لكن كمان بيعطلوا الانتهاء من المشروعات الخدمية اللي بتعملها الدولة".

استكمل: "في الوقت الذي تدفع فيه الدولة عشرات الملايين لتطهير بحيرة المنزلة وتجهيزها لتكون أكبر مشروع اقتصادي للتنمية يظهر أصحاب المصالح لهدم ما تقوم به الدولة، مضيفا: هؤلاء المخالفين في 2008 قاموا بردم مساحة الـ 45 فدان وباعوا الوهم للبسطاء بمساحات بتتراوح بين 60 و100 متر والمواطنين بحسن نية اشتروا وبنيت البيوت وسكنوا فيها في عام 2011 في أعقاب 25 يناير وقاموا بتوصيل جميع المرافق من مياه وكهربا بدون ترخيص لدرجة أنهم كسروا خط المياه وخدوه عندهم ".

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