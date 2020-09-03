البورصة الأمريكية تواصل نزيف الخسائر بنهاية التعاملات





استمر نزيف الخسائر بمؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع خسائر قطاع التكنولوجيا، ليفقد "داو جونز" أكثر من 800 نقطة.





وقادت أسهم التكنولوجيا خسائر البورصة الأمريكية بقيادة سهم آبل الذي تراجع بحوالي 8 بالمائة.





وجاء هبوط "وول ستريت" اليوم بعد تسجيل "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" مستويات قياسية جديدة بالأمس.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 19 بالمائة خلال يوليو/تموز، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات.





في حين أظهرت بيانات أخرى، تباطؤ نمو النشاط الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.





وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 2.8 بالمائة إلى 28292.7 نقطة، فاقداً 807 نقطة تقريبا.





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 3.8 بالمائة إلى 3455 نقطة، وانخفض "ناسداك" التكنولوجي بنحو 4.9 بالمائة إلى 11458.1 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 92.75.