فيلسوف روسي يُفجر مفاجأة عن ثورات الربيع العربي.. ويؤكد: "مصر متفردة عن غيرها"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، على ثورات الربيع العربي، قائلًا إن طبيعة ثورات الربيع العربي كانت مختلفة على حسب الدولة، وكل دولة كان لها حسابها الخاص، فكل دولة كانت تتجه على حسب احتياجها.

وأضاف "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن ثورات الربيع العربي كانت متنوعة، لافتًا إلى أن الغرب لعب الدور الرئيسي في ثورات الربيع العربي، وأن ثورات الربيع العربي بدأت من الدول الموالية للغرب، معلقًا: "ففي مصر الرئيس الأسبق مبارك كان حاكمًا مواليًا للغرب".

وأشار إلى أن ثورات الربيع العربي كانت محاولة من الغرب لتحويل الشرق الأوسط لفوضى، وكان نتيجتها التشدد والتطرف والإرهاب، وأن الغرب ساهم في إراقة الدماء بدعم الفوضى خلال الربيع العربي، حيث أن مئات الآلاف من الأشخاص كانوا ضحايا ما يسمى بالربيع الديموقراطي.

ولفت الفيلسوف، إلى أن الغرب كان يدفع الشعوب إلى الثورات الملونة دفعًا، مؤكدًا أنه لا شيء يمكن أن يوحد العالم العربي، وأن مصر لديها تاريخ متفرد عن بقية الشعوب العربية، وأن وحدة العالم العربي بحاجة إلى فكر جديد، منوهًا بأن الهوية الإسلامية لا تتوافق مع القيم الليبرالية.

وشدد المفكر، على أن العالم العربي بحاجة إلى مشروع توحيدي بعيدًا عن الليبرالية، التي ليس لها أي فرصة للنجاح بالمجتمع العربي، مؤكدًا أنه يجب على العرب تأسيس نظرية سياسية خاصة بهم.

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